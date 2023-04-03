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Город (Москва и область)     05.04.2023 08:18

Все работы на Большой кольцевой линии метро планируется завершить до конца года - зам мэра

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Теги:  БКЛ  завершение  сроки 

5 апреля, Mossovetinfo.ru - Все оставшиеся работы на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершатся до конца 2023 года. Об этом сообщил в интервью Агентству городских новостей «Москва» заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Еще осталось немало, над чем нам предстоит работать - в первую очередь, построить дополнительные вестибюли и переходы на станциях. (...) Но мы не заставим москвичей долго ждать - до конца текущего года все работы будут выполнены», - сказал Бочкарев.

1 марта 2023 года в церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метрополитена в режиме видеоконференции принял участие Президент России Владимир Путин. Президент России отметил настойчивую работу мэра Москвы Сергея Собянина в реализации проекта БКЛ.
В эксплуатацию были введены девять последних станций Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ): «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

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Теги: 
БКЛ  завершение  сроки 

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