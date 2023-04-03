5 апреля, Mossovetinfo.ru - Все оставшиеся работы на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершат...

3 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве начал работу единый пункт отбора на военную службу. Он располагается по адресу: ул...