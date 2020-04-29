29 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве открывается сервис продления выданных цифровых пропусков, сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, соответствующие изменения внесены в указ мэра, опубликованный на официальном портале мэра и правительства столицы.



Продление цифровых пропусков будет проходить в упрощенном порядке, ранее выданные пропуска будут действовать до 4 мая, чтобы все, кому нужно будет ездить на работу в период с 5 по 11 мая, успели их продлить.



Цифровые пропуска для поездок по городу были введены в Москве с 15 апреля в связи с распространением коронавируса. 28 апреля мэр Москвы продлил действие ранее ввведных ограничительных мер до 11 мая включительно.