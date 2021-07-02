Все случаи ОРВИ в Москве изначально будут рассматривать как COVID-19 — власти

2 июля. Mossovetinfo.ru - Все случаи ОРВИ в Москве будут рассматриваться как потенциальный случай заражения коронавирусом, сообщила в ходе Московского урбанистического форума заммэра Москвы Анастасия Ракова.



В связи с этим, до получения отрицательного теста на коронавирус всем больным ОРВИ необходимо будет соблюдать режим самоизоляции.



Кроме того, всем заболевшим ОРВИ и их родственникам с сегодняшнего дня будут делать экспресс-тест на антиген, который будет дополнять ПЦР-тест на коронавирус.