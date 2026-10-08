Всего за ночь сбиты 144 БПЛА, летевших на Москву – ТАСС, утро 17 октября

17 октября — Mossovetinfo.ru — Система ПВО отразила атаку 75 беспилотников , летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин утром 17.10.26 в 06:46 мск .



«Уничтожены 75 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал мэр в своем канале в «Максе».



«Собянин сообщил об отражении атаки уже 69 направлявшихся к Москве БПЛ А», -проинформировал сайт мэра и правительства столицы 17 октября в 05:25 мск ..



Всего за ночь сбиты 144 БПЛА , летевших на столицу, сообщает утром 17 октября ТАСС по итогам подсчета данных в сообщениях мэра столицы в минувшую ночь.



Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту «Шереметьево», сообщила около 7 утра Росавиация. «Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», - говорится в сообщении.



В то же время пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» сообщила, что компания оптимизирует расписание полетов после снятия временных ограничений.

«Аэрофлот» продолжает обслуживание пассажиров, чьи рейсы оказались под влиянием временных ограничений, действовавших в аэропорту Шереметьево 17 октября. Осуществляется информирование пассажиров о корректировке расписания рейсов по контактам, указанным в бронировании», – говорится в сообщении.

