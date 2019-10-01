1 октября. Mossovetinfo.ru – Всемирная неделя космоса пройдет в Москве с 4 по 10 октября, сообщается на портале mos.ru.



Основными площадками Всемирной недели космоса станут московский Музей космонавтики и Дом-музей академика Королева. Там пройдут экскурсии, посвященные освоению космоса, кинопоказы доку ментальных фильмов о космосе, встречи с учеными.



Всемирная неделя космоса проводится в Москве ежегодно. Неделя проходит под эгидой ООН, в честь запуска первого искусственного спутника земли, который СССР запустил в космос 4 октября 1957 года.