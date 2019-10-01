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Город (Москва и область)
01.10.2019, 09:53
В районе Проспект Вернадского началось расселение еще одного дома по программе реновации
1 октября. Mossovetinfo.ru – Расселение еще одной пятиэтажки началось в районе Проспект Вернадского в рамках программы реновации жилья, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента...
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Город (Москва и область)
01.10.2019, 09:21
Движение по участку Малой Дмитровки перекрыто до 14:00
1 октября. Mossovetinfo.ru – Движение по участку улицы Малая Дмитровка от Большого Путинковского переулка до Успенского переулка перекрыто до 14:00, сообщается в микроблоге Центра организации дорож...
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Город (Москва и область)
01.10.2019, 08:55
В Москве зафиксировано рекордно низкое падение атмосферного давления
1 октября. Mossovetinfo.ru – Рекордно низкое падение атмосферного давления было зафиксировано в Москве во вторник, 1 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «...