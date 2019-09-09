9 сентября. Mossovetinfo.ru – В октябре в московском метро стартует второй этап замены навигации, связанный с запуском проекта МЦД, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.
По словам Латыпова, к запуску МЦД в метро заменят более 60 тысяч элементов навигации как на станциях, так и в вагонах поездов. На тех станциях, которые будут пересекаться с МЦД, будет заменена также напольная навигация.
Кроме того, к запуску МЦД будут перезаписаны все аудиообъявления в вагонах, дикторы будут сообщать о переходах на станции МЦД.
Запуск первых двух маршрутов МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск», планируется в конце 2019 – начале 2020 года.
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