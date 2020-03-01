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Город (Москва и область)     01.03.2020 11:40

Второй участок Некрасовской линии метро откроется в марте

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Теги:  метро  метрополитен  Некрасовская линия  Бочкарев  Андрей Бочкарев 

1 марта. Mossovetinfo.ru – Второй участок Некрасовской линии метро откроется в марте. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Это станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». Также будут открыты две станции Большой кольцевой линии - «Авиамоторная» и «Лефортово».

Первый участок Некрасовской линии открылся летом 2019 года. Заработали станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Некрасовская линия  Бочкарев  Андрей Бочкарев 

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