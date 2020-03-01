1 марта. Mossovetinfo.ru – Второй участок Некрасовской линии метро откроется в марте. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Это станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». Также будут открыты две станции Большой кольцевой линии - «Авиамоторная» и «Лефортово».
Первый участок Некрасовской линии открылся летом 2019 года. Заработали станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».
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