21 апреля. Mossovetinfo.ru – Введение цифровых пропусков для пешеходов в Москве пока не планируется, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.



При этом, Немерюк отметил, что лучше носить с собой паспорт, потому что полиция может остановить человека для проверки, особенно если видит скопление людей.



С 22 апреля проезд на общественном транспорте Москвы будет возможен только при наличии цифрового пропуска. Передвигать пешком в пределах района проживания можно без оформления пропуска