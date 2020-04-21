21 апреля. Mossovetinfo.ru – Введение цифровых пропусков для пешеходов в Москве пока не планируется, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
При этом, Немерюк отметил, что лучше носить с собой паспорт, потому что полиция может остановить человека для проверки, особенно если видит скопление людей.
С 22 апреля проезд на общественном транспорте Москвы будет возможен только при наличии цифрового пропуска. Передвигать пешком в пределах района проживания можно без оформления пропуска
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