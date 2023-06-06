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Город (Москва и область)     07.06.2023 12:12

Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября 2023 года — Мосгордума

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7 июня — Mossovetinfo.ru — Депутаты Мосгордумы 7 июня приняли постановление о назначении выборов мэра столицы на 10 сентября и объявили каникулы в заседаниях Мосгордумы до 17 сентября, сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.

Ранее 7 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что применение ДЭГ в Москве 10 сентября 2023 года на выборах мэра будет проводиться на московской платформе.

Теперь начинается этап выдвижения кандидатов на выборах мэра Москвы. Накануне ИА МОССОВЕТ сообщало, что ранее о предполагаемом выдвижении своих кандидатов на выборах мэра Москвы 10 сентября 2023 года сообщили парламентские партии:

Гусев Дмитрий — «Справедливой Россия — За правду»;
Даванков Владислав — «Новые люди»;
Зюганов Леонид — КПРФ;
Чернышов Борис — ЛДПР.

Также сообщалось, что, по мнению экспертов, только представителям парламентских партий будет предоставлена возможность "пройти" муниципальный фильтр, чья поддержка необходима для регистрации кандидата для включения в избирательный бюллетень.

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Теги: 
выборы мэра Москвы  выборы мэра  Москва  выборы выборы мэра Москвы 2023 10 сентября  назначение  Мосгордума  кандидаты  выдвижение 

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