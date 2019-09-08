8 сентября. Mossovetinfo.ru – Явка на выборах депутатов Московской городской Думы (Мосгордумы) на 10:00 составила около 2%. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Избирательные участки открылись в 8:00 закроются в 20:00.
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