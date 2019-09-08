8 сентября. Mossovetinfo.ru – Явка избирателей на выборах в Мосгордуму к 15:00 составила 12,31%, сообщил журналистам глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Выборы в Мосгордуму седьмого созы...

8 сентября. Mossovetinfo.ru – В электронном голосовании на выборах в Мосгордуму уже приняли участие более 7 тысяч человек, сообщается на портале mos.ru. В общей сложности в трех избирательных...