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Город (Москва и область)     08.09.2019 16:18

Выборы в Мосгордуму: явка на 15:00 составила 12,31%

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Теги:  выборы  выборы в Мосгордуму  выборы в Мосгордуму-2019  выборы-2019  МГД  Мосгордума 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Явка избирателей на выборах в Мосгордуму к 15:00 составила 12,31%, сообщил журналистам глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва проходят 8 сентября. Москвичи выбирают 45 депутатов в 45 избирательных округах.

Схема «нарезки» округов на выборах в Мосгордуму.


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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы в Мосгордуму  выборы в Мосгордуму-2019  выборы-2019  МГД  Мосгордума 

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