Другие материалы
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Город (Москва и область)
08.09.2019, 16:18
Выборы в Мосгордуму: явка на 15:00 составила 12,31%
8 сентября. Mossovetinfo.ru – Явка избирателей на выборах в Мосгордуму к 15:00 составила 12,31%, сообщил журналистам глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Выборы в Мосгордуму седьмого созы...
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Город (Москва и область)
08.09.2019, 15:29
Более 7000 человек уже приняли участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму
8 сентября. Mossovetinfo.ru – В электронном голосовании на выборах в Мосгордуму уже приняли участие более 7 тысяч человек, сообщается на портале mos.ru. В общей сложности в трех избирательных...
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Город (Москва и область)
08.09.2019, 14:06
Работа системы электронного голосования в Москве возобновлена
8 сентября. Mossovetinfo.ru – Система электронного голосования на выборах в Мосгордуму работает в штатном режиме после остановки из-за двух сбоев, сообщает пресс-служба департамента информационных ...