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Город (Москва и область)     14.07.2020 09:28

В Подмосковье возобновили выдачу льготных путевок в санатории

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Теги:  Московская область  льготники  санатории  курорты  лечение  отдых  путевки 

14 июля. Mossovetinfo.ru – В Московской области возобновили выдачу санаторных путевок льготным категориям граждан, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минсоцразвития Подмосковья.

По словам главы ведомства Ирины Фаевской, уже в июле льготные путевки на санаторно-курортное лечение получат около 3 тысяч жителей региона.

Жители Московской области смогут отдохнуть на курортах Кубани, Крыма, Калининграда, Кавказских минеральных вод, в средней полосе России, а также в санаториях Московской области. Всего планируется оздоровить около 25 тысяч льготников.

Выдача льготных санаторных путевок была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Отмененные из-за пандемии заезды в санатории были перенесены на лето и осень.


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Теги: 
Московская область  льготники  санатории  курорты  лечение  отдых  путевки 

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