14 июля. Mossovetinfo.ru – В Московской области возобновили выдачу санаторных путевок льготным категориям граждан, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минсоцразвития Подмосковья.



По словам главы ведомства Ирины Фаевской, уже в июле льготные путевки на санаторно-курортное лечение получат около 3 тысяч жителей региона.



Жители Московской области смогут отдохнуть на курортах Кубани, Крыма, Калининграда, Кавказских минеральных вод, в средней полосе России, а также в санаториях Московской области. Всего планируется оздоровить около 25 тысяч льготников.



Выдача льготных санаторных путевок была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Отмененные из-за пандемии заезды в санатории были перенесены на лето и осень.