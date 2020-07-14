14 июля. Mossovetinfo.ru – В Московской области возобновили выдачу санаторных путевок льготным категориям граждан, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минсоцразвития Подмосковья.
По словам главы ведомства Ирины Фаевской, уже в июле льготные путевки на санаторно-курортное лечение получат около 3 тысяч жителей региона.
Жители Московской области смогут отдохнуть на курортах Кубани, Крыма, Калининграда, Кавказских минеральных вод, в средней полосе России, а также в санаториях Московской области. Всего планируется оздоровить около 25 тысяч льготников.
Выдача льготных санаторных путевок была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Отмененные из-за пандемии заезды в санатории были перенесены на лето и осень.
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