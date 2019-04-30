30 апреля. Mossovetinfo.ru – Выделенные полосы для общественного транспорта на проспекте Вернадского и Киевском шоссе будут работать в праздничные дни 3 и 4 мая, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.
«Выделенки» необходимы для обеспечения движения компенсационных автобусов КМ, которые будут запущены в связи с временным закрытием участка Сокольнической линии метро.
Для организации приоритетного движения общественного транспорта, выделенные полосы будут работать в обе стороны на участке проспекта Вернадского от улицы Коштоянца до Ленинского проспекта, и на участке Киевского шоссе от улицы Адмирала Корнилова до Родниковой улицы.
Водителей просят не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе общественного транспорта.
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