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Город (Москва и область)     30.04.2019 08:31

«Выделенки» на проспекте Вернадского и Киевском шоссе будут работать 3 и 4 мая

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Теги:  выделенные полосы  организация движения 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – Выделенные полосы для общественного транспорта на проспекте Вернадского и Киевском шоссе будут работать в праздничные дни 3 и 4 мая, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.

«Выделенки» необходимы для обеспечения движения компенсационных автобусов КМ, которые будут запущены в связи с временным закрытием участка Сокольнической линии метро.

Для организации приоритетного движения общественного транспорта, выделенные полосы будут работать в обе стороны на участке проспекта Вернадского от улицы Коштоянца до Ленинского проспекта, и на участке Киевского шоссе от улицы Адмирала Корнилова до Родниковой улицы.

Водителей просят не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе общественного транспорта.


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Карта места

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Теги: 
выделенные полосы  организация движения 

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