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Город (Москва и область)     28.02.2019 16:36

Выделенные полосы будут работать 3 марта на проспекте Вернадского, Ленинском проспекте и Киевском шоссе

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Теги:  ЦОДД  выделенные полосы  компенсационные автобусы 

28 февраля. Mossovetinfo.ru – В воскресенье, 3 марта будут работать выделенные полосы на проспекте Вернадского, Ленинском проспекте и Киевском шоссе, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Выделенные полосы будут работать в выходной день в связи с запуском компенсационного автобусного маршрута из-за закрытия станций метро «Румянцево» и «Саларьево».

Ранее сообщалось, что в связи с закрытием двух станций Сокольнической линии, будет запущен компенсационный автобусный маршрут КМ, который будет идти от станций «Юго-Западная» и «Тропарево» до закрытой станции «Саларьево».

Автомобилистов убедительно просят не выезжать на выделенные полосы и не мешать движению автобусов компенсационного маршрута.


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Карта места

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Теги: 
ЦОДД  выделенные полосы  компенсационные автобусы 

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