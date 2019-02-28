28 февраля. Mossovetinfo.ru – В воскресенье, 3 марта будут работать выделенные полосы на проспекте Вернадского, Ленинском проспекте и Киевском шоссе, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Выделенные полосы будут работать в выходной день в связи с запуском компенсационного автобусного маршрута из-за закрытия станций метро «Румянцево» и «Саларьево».
Ранее сообщалось, что в связи с закрытием двух станций Сокольнической линии, будет запущен компенсационный автобусный маршрут КМ, который будет идти от станций «Юго-Западная» и «Тропарево» до закрытой станции «Саларьево».
Автомобилистов убедительно просят не выезжать на выделенные полосы и не мешать движению автобусов компенсационного маршрута.
16:36 Город (Москва и область) Выделенные полосы будут работать 3 марта на проспекте Вернадского, Ленинском проспекте и Киевском шоссе
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