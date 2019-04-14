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Город (Москва и область)     14.04.2019 09:21

Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно

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Теги:  выделенные полосы 

14 апреля. Mossovetinfo.ru - Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы с 14 апреля работают все дни недели. Решение было принято в связи с тем, что в районах, где вводятся изменения, отсутствует альтернативный магистральный транспорт.

Ожидается, что пассажиры городского транспорта смогут экономить от 15 до 30 минут.

Список выделенных полос:

- Ленинский проспект,
- проспект Мира – Ярославское шоссе,
- ул. Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе,
- Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица,
- Нижегородская улица – Рязанский проспект.


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Карта места

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Теги: 
выделенные полосы 

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