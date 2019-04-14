14 апреля. Mossovetinfo.ru - Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы с 14 апреля работают все дни недели. Решение было принято в связи с тем, что в районах, где вводятся изменения, отсутствует альтернативный магистральный транспорт.



Ожидается, что пассажиры городского транспорта смогут экономить от 15 до 30 минут.



Список выделенных полос:



- Ленинский проспект,

- проспект Мира – Ярославское шоссе,

- ул. Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе,

- Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица,

- Нижегородская улица – Рязанский проспект.