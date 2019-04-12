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Город (Москва и область)     12.04.2019 09:03

Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы с 14 апреля будут работать все дни недели

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Теги:  выделенные полосы  транспорт  общественный транспорт  выделении 

12 апреля. Mossovetinfo.ru – Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы с воскресенья, 14 апреля, будут работать все дни недели. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.

Ежедневный режим работы вводится на пяти выделенных полосах, проходящих через районы, где отсутствует альтернативный магистральный транспорт. Пассажиры городского транспорта будут экономить от 15 до 30 минут в пути.

Ежедневный режим работы выделенных полос введены с 14 апреля на следующих магистралях:

- Ленинский проспект,
- проспект Мира – Ярославское шоссе,
- ул. Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе,
- Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица,
- Нижегородская улица – Рязанский проспект.


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Карта места

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Теги: 
выделенные полосы  транспорт  общественный транспорт  выделении 

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