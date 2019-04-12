12 апреля. Mossovetinfo.ru – Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы с воскресенья, 14 апреля, будут работать все дни недели. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Ежедневный режим работы вводится на пяти выделенных полосах, проходящих через районы, где отсутствует альтернативный магистральный транспорт. Пассажиры городского транспорта будут экономить от 15 до 30 минут в пути.



Ежедневный режим работы выделенных полос введены с 14 апреля на следующих магистралях:



- Ленинский проспект,

- проспект Мира – Ярославское шоссе,

- ул. Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе,

- Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица,

- Нижегородская улица – Рязанский проспект.