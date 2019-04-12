12 апреля. Mossovetinfo.ru – Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы с воскресенья, 14 апреля, будут работать все дни недели. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.
Ежедневный режим работы вводится на пяти выделенных полосах, проходящих через районы, где отсутствует альтернативный магистральный транспорт. Пассажиры городского транспорта будут экономить от 15 до 30 минут в пути.
Ежедневный режим работы выделенных полос введены с 14 апреля на следующих магистралях:
- Ленинский проспект,
- проспект Мира – Ярославское шоссе,
- ул. Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе,
- Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица,
- Нижегородская улица – Рязанский проспект.
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