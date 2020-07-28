28 июля. Mossovetinfo.ru – Выход с территории Московского Кремля через Спасские ворота 2 августа будет закрыт, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью ФСБ РФ.



Выход будет закрыт в связи с проведением на Красной площади праздника «Ильин день - День ВДВ».