28 июля. Mossovetinfo.ru – Выход с территории Московского Кремля через Спасские ворота 2 августа будет закрыт, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью ФСБ РФ.
Выход будет закрыт в связи с проведением на Красной площади праздника «Ильин день - День ВДВ».
16:12 Город (Москва и область) Выход из Кремля через Спасские ворота 2 августа будет закрыт
15:37 Город (Москва и область) На юге Москвы создадут технопарк «ЗИЛ»
15:16 Город (Москва и область) Московский планетарий возобновит работу с 1 августа
14:37 В России Антитела к коронавирусу выявляются у 20-25% россиян - Роспотребнадзор
13:49 В России Минстрой и Минтруда предлагают снизить расходы семьи на оплату ЖКХ
08:20 Общество Москвичам напомнили, как оформить жилье в центрах госуслуг
15:36 В мире Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
13:31 В России С 1 августа возобновляется международное авиасообщение
09:19 Город (Москва и область) С начала 2020 года около 6 тысяч человек уже переехали в новое жилье по программе реновации
08:14 Общество В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
07:08 Общество Детские технопарки в Москве открыли запись на очные занятия