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Город (Москва и область)
15.02.2021, 14:28
Выпавший в Подмосковье снег планируют убрать к 18 февраля
15 февраля. Mossovetinfo.ru – Выпавший в Подмосковье снег планируется убрать к 18 февраля, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик в ходе совещания с заместителями ...
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Город (Москва и область)
15.02.2021, 13:29
Поступления от малого и среднего бизнеса в 2020 году составили четверть бюджета Москвы
15 февраля. Mossovetinfo.ru – Поступления от малого и среднего бизнеса в 2020 году превысили показатели 2019 года и составили около четверти бюджета Москвы, сообщается на портале mos.ru. Сообщае...
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Город (Москва и область)
15.02.2021, 09:57
Начался прием заявок на субсидии Правительства Москвы на инжиниринг
15 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовал прием заявок на получение субсидии Правительства Москвы на инжиниринг, получить субсидии смогут участники Московского инновационного кластера (МИК). ...