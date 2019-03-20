20 марта. Mossovetinfo.ru – Высота сугробов в Москве снизилась из-за дождя, который прошел в Москве во вторник, 19 марта, сообщает портал «Метеоновости».
Если в начале недели высота сугробов в районе метостанции ВДНХ составляла 16 сантиметров, то к вечеру 19 марта их высота снизилась до 13 сантиметров. В центре города снега осталось еще меньше – высота сугробов не превышает 8 сантиметров.
Самые высокие сугробы наблюдаются на северо-западе Москвы, где их высота достигает 22 сантиметров. Однако даже такая высота сугробов – это меньше, чем средние показатели для конца марта в Москве.
Ранее сообщалось, что даже если случится незначительное похолодание, больших снегопадов в Москве можно не ждать, снег будет идти вместе с дождем и сразу же таять, а вероятнее всего осадки будут выпадать в виде дождя.
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