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Город (Москва и область)     20.03.2019 11:14

Высота сугробов в Москве снизилась из-за прошедшего дождя

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Теги:  сугробы  дождь 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Высота сугробов в Москве снизилась из-за дождя, который прошел в Москве во вторник, 19 марта, сообщает портал «Метеоновости».

Если в начале недели высота сугробов в районе метостанции ВДНХ составляла 16 сантиметров, то к вечеру 19 марта их высота снизилась до 13 сантиметров. В центре города снега осталось еще меньше – высота сугробов не превышает 8 сантиметров.

Самые высокие сугробы наблюдаются на северо-западе Москвы, где их высота достигает 22 сантиметров. Однако даже такая высота сугробов – это меньше, чем средние показатели для конца марта в Москве.

Ранее сообщалось, что даже если случится незначительное похолодание, больших снегопадов в Москве можно не ждать, снег будет идти вместе с дождем и сразу же таять, а вероятнее всего осадки будут выпадать в виде дождя.


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Теги: 
сугробы  дождь 

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