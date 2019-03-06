Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     06.03.2019 13:20

Высота сугробов в Москве снизилась на 5 сантиметров

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  сугробы  снег 

6 марта. Mossovetinfo.ru – В результате оттепели и дождей в Москве уменьшилась высота сугробов, сообщает портал «Метеоновости».

Сообщается, что за последние сутки высота сугробов в Москве снизилась с 31 до 25 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в четверг, 7 марта в Москву придет похолодание, которое в конце недели вновь сменится оттепелью.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
сугробы  снег 

Возврат к списку

Лента новостей

13:48 Город (Москва и область) ЦОДД предупредил об осложнении дорожной ситуации в Москве

13:20 Город (Москва и область) Высота сугробов в Москве снизилась на 5 сантиметров

13:01 Общество Собянин: благодаря общественной палате многие вопросы Москвы решены конструктивно

12:25 Город (Москва и область) Расписание работу государственных и медицинских учреждений изменится с 8 по 10 марта

12:03 Город (Москва и область) Поезда по МЦК 8 марта будут курсировать по расписанию выходного дня

Актуальные материалы

08:06 Город (Москва и область) Какие парки Москвы подготовили праздничную программу на Масленицу

07:54 Общество Подать заявку на участие в проекте «Музыка в метро» можно до конца марта

07:39 Город (Москва и область) В Москве заработал новый онлайн-сервис для предпринимателей

14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки

10:43 Общество Жорес Алферов. Биография

14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года

10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru