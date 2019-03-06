6 марта. Mossovetinfo.ru – В результате оттепели и дождей в Москве уменьшилась высота сугробов, сообщает портал «Метеоновости».



Сообщается, что за последние сутки высота сугробов в Москве снизилась с 31 до 25 сантиметров.



Ранее сообщалось, что в четверг, 7 марта в Москву придет похолодание, которое в конце недели вновь сменится оттепелью.