26 сентября. Mossovetinfo.ru – Выставка дизайн-решений «Город: Детали» пройдет на ВДНХ с 3 по 5 октября, сообщается на портале mos.ru.



В рамках выставки дизайнеры, архитекторы и урбанисты из 11 стран представят более 250 решений для украшения мегаполиса.



Кроме того, участники выставки обсудят мировые тенденции в украшении городов и развитии городской среды, проанализируют новые примеры в этой сфере. Также в рамках выставки пройдут три тематические секции: «Арт-объекты в городской среде», «Малые архитектурные формы и формирование коммьюнити добрососедства» и «Мой любимый район. Частное и общественное».



Также в рамках выставки пройдут концерты, кинопоказы и световой перфоманс.



В выставке примут участие представители России, Германии, Италии, США, Нидерландов, Казахстана, Венгрии и других стран.