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Город (Москва и область)     26.09.2019 08:27

Выставка дизайн-решений для украшения городов пройдет на ВДНХ с 3 по 5 октября

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Теги:  ВДНХ  выставка  урбанистика 

26 сентября. Mossovetinfo.ru – Выставка дизайн-решений «Город: Детали» пройдет на ВДНХ с 3 по 5 октября, сообщается на портале mos.ru.

В рамках выставки дизайнеры, архитекторы и урбанисты из 11 стран представят более 250 решений для украшения мегаполиса.

Кроме того, участники выставки обсудят мировые тенденции в украшении городов и развитии городской среды, проанализируют новые примеры в этой сфере. Также в рамках выставки пройдут три тематические секции: «Арт-объекты в городской среде», «Малые архитектурные формы и формирование коммьюнити добрососедства» и «Мой любимый район. Частное и общественное».

Также в рамках выставки пройдут концерты, кинопоказы и световой перфоманс.

В выставке примут участие представители России, Германии, Италии, США, Нидерландов, Казахстана, Венгрии и других стран.


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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  выставка  урбанистика 

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