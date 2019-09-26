26 сентября. Mossovetinfo.ru – Выставка дизайн-решений «Город: Детали» пройдет на ВДНХ с 3 по 5 октября, сообщается на портале mos.ru.
В рамках выставки дизайнеры, архитекторы и урбанисты из 11 стран представят более 250 решений для украшения мегаполиса.
Кроме того, участники выставки обсудят мировые тенденции в украшении городов и развитии городской среды, проанализируют новые примеры в этой сфере. Также в рамках выставки пройдут три тематические секции: «Арт-объекты в городской среде», «Малые архитектурные формы и формирование коммьюнити добрососедства» и «Мой любимый район. Частное и общественное».
Также в рамках выставки пройдут концерты, кинопоказы и световой перфоманс.
В выставке примут участие представители России, Германии, Италии, США, Нидерландов, Казахстана, Венгрии и других стран.
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