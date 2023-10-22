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Город (Москва и область)
26.10.2023, 09:19
Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро
26 октября — Mossovetinfo.ru — Утвержден проект планировки участка Троицкой линии метро от станции «Кедровая» до ст...
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Город (Москва и область)
24.10.2023, 08:27
Выставка «Реставраторы. Новый слой» пройдет в подземном музее парка «Зарядье» с 27 октября
20 октября — Mossovetinfo.ru — С 27 октября по 3 декабря в подземном музее парка «Зарядье» пройдет выставка «Реставрат...
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Город (Москва и область)
22.10.2023, 09:49
Около 4,8 тыс. жителей ЦАО получили современные квартиры по реновации — Собянин
22 октября — Mossovetinfo.ru — В ЦАО строят и проектируют 13 домов по программе реновации, с начала года в ЦАО получ...