Выставка «Реставраторы. Новый слой» пройдет в подземном музее парка «Зарядье» с 27 октября

20 октября — Mossovetinfo.ru — С 27 октября по 3 декабря в подземном музее парка «Зарядье» пройдет выставка «Реставраторы. Новый слой», посвященная восстановлению и сохранению произведений искусства. Это направление впервые демонстрируется в рамках проекта «Выпуск’23» - сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Экспозиция знакомит с работами в разных направлениях искусства: от фресковой живописи и иконописи до резьбы по дереву, архитектурных проектов, гравюр и тканей

«В экспозиции представлены памятники культуры и архитектуры из частных коллекций, музейных собраний и фондов учебных заведений столицы - фрески, иконы, гравюры и наличники, восстановленные и реконструированные студентами-реставраторами ведущих профильных учреждений Москвы», – говорится в сообщении.



Среди восстановленных и возвращенных к жизни произведений – образ Троицы Ветхозаветной 1674 года мастера Степана Казаринова, копия фрагмента фреско-темперной стенописи 1546 года из афонского монастыря Дионисиат «Святой великомученик Димитрий», гравюра XVIII века «Святой апостол Петр», воссозданная копия оконного наличника начала XX столетия из Красноярска.



Экспонаты дополняют фотографии, на которых можно увидеть разные этапы работы реставраторов.