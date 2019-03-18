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Город (Москва и область)     18.03.2019 12:27

Выставка собак и кошек из приютов пройдет в Москве 31 марта

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Теги:  животные в городе  выставка 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Первая весенняя выставка-пристройство собак и кошек из приютов «Юна-Фест» пройдет 31 марта на территории московского центра дизайна Artplay, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе компании PURINA, которая является одним из организаторов выставки.

На выставке будет представлено около 100 собак и кошек, которые нуждаются в новых хозяевах. Все животные здоровы, привиты и чипированы. Любой посетитель выставки может совершенно бесплатно взять животных.

Каждый, из посетителей выставки, который решить обзавестись домашним питомцем, получит подарки от PURINA, в том числе корма для животных. Кроме того, специалисты-ветеринары компании проконсультируют всех желающих по поводу содержания и кормления животных и помогут составить сбалансированный рацион.


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Карта места

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Теги: 
животные в городе  выставка 

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