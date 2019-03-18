18 марта. Mossovetinfo.ru – Первая весенняя выставка-пристройство собак и кошек из приютов «Юна-Фест» пройдет 31 марта на территории московского центра дизайна Artplay, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе компании PURINA, которая является одним из организаторов выставки.



На выставке будет представлено около 100 собак и кошек, которые нуждаются в новых хозяевах. Все животные здоровы, привиты и чипированы. Любой посетитель выставки может совершенно бесплатно взять животных.



Каждый, из посетителей выставки, который решить обзавестись домашним питомцем, получит подарки от PURINA, в том числе корма для животных. Кроме того, специалисты-ветеринары компании проконсультируют всех желающих по поводу содержания и кормления животных и помогут составить сбалансированный рацион.