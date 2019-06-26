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Город (Москва и область)     26.06.2019 09:36

Выставка советских игровых автоматов откроется на ВДНХ 27 июня

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Теги:  ВДНХ  выставки  игровые автоматы 

26 июня. Mossovetinfo.ru – Выставка советских игровых автоматов откроется с 27 июня на территории исторического парка «Россия — моя история» на ВДНХ, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

На выставке будут представлены более 50 работающих игровых автоматов, популярных в СССР в 80-е годы, таких как «Снайпер», «Магистраль», «Городки», «Хоккей», «Морской бой» и другие. Некоторые представленные на выставке автоматы являются единственными сохранившимися экземплярами в России. При покупке билета на выставку, каждый посетитель получит 15 жетонов для игры.

Кроме того, на выставке посетители смогут попробовать газированную воду с сиропом «за три копейки» и молочный коктейль «за пять копеек» из торговых автоматов советских времен.

Выставка будет работать ежедневно, кроме понедельника с 10:00 до 21:00. Для посетителей будут организованы экскурсии на русском и английском языках.


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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  выставки  игровые автоматы 

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