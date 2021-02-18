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Город (Москва и область)     18.02.2021 09:17

Выставка советских плакатов «Первые в мире» открылась на ВДНХ

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Теги:  ВДНХ  выставки  космос  плакаты 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – В центре «Авиация и космонавтика» на ВДНХ с 19 февраля открывается выставка советских плакатов «Первые в мире», посвященная достижениям СССР в области космоса, сообщается на портале mos.ru.

На выставке представлено около 100 плакатов, созданных в 50-60-е годы прошлого века. Экспозиция будет состоять из трех тематических разделов: «Человеку путь открыт!» - о достижениях СССР в области космоса, «Да будет мир!» - о влиянии космических полетов на повседневную жизнь, и «Сыны октября - пионеры Вселенной!», в котором будут представлены лучшие агитационные плакаты о первенстве СССР в космосе и роли КПСС в его освоении.

Посетить выставку можно будет, просто купив билет в павильон «Космос», время работы выставки можно узнать на официальном сайте ВДНХ.

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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  выставки  космос  плакаты 

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