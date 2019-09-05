5 сентября. Mossovetinfo.ru – В 2023 году компания «Яндекс» планирует начать в мегаполисах массовые пассажирские перевозки на беспилотных автомобилях, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.
Как сообщает пресс-служба, технология работы беспилотных автомобилей, которая тестируется в настоящий момент, уже готова справляться со своими задачами на участках города с простым дорожным движением.
Тестирование беспилотных автомобилей «Яндекса» в Москве началось в июне 2019 года. Первоначально на дорогах появилось 5 беспилотных автомобилей, к концу года их количество должно вырасти до 95. Тестирование началось в рамках правительственной программы по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общественного пользования и должно выявить экономическую целесообразность использования беспилотных технологий.
В августе компания «Яндекс» заявила о намерении к 2022 году увеличить парк беспилотных автомобилей до 1 тысячи машин.
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