5 сентября. Mossovetinfo.ru – В 2023 году компания «Яндекс» планирует начать в мегаполисах массовые пассажирские перевозки на беспилотных автомобилях, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.



Как сообщает пресс-служба, технология работы беспилотных автомобилей, которая тестируется в настоящий момент, уже готова справляться со своими задачами на участках города с простым дорожным движением.



Тестирование беспилотных автомобилей «Яндекса» в Москве началось в июне 2019 года. Первоначально на дорогах появилось 5 беспилотных автомобилей, к концу года их количество должно вырасти до 95. Тестирование началось в рамках правительственной программы по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общественного пользования и должно выявить экономическую целесообразность использования беспилотных технологий.



В августе компания «Яндекс» заявила о намерении к 2022 году увеличить парк беспилотных автомобилей до 1 тысячи машин.