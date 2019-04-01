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Город (Москва и область)     01.04.2019 13:10

Ярмарки выходного дня начнут работать в Москве с 5 апреля

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Теги:  ярмарки выходного дня  торговля 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – С 5 апреля в Москве начнут работу ярмарки выходного дня, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Первая сессия ярмарок продлится с 5 апреля до 30 июня. Ярмарки будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 08:00 до 20:00.

Всего будет открыто более 100 ярмарок выходного дня во всех округах города. Покупатели смогут приобрести мясную и молочную продукцию, овощи, фрукты и другие фермерские товары, а также рыбу и выпечку. Вся продукция проходит необходимый контроль.


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Карта места

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Теги: 
ярмарки выходного дня  торговля 

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