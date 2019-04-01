1 апреля. Mossovetinfo.ru – С 5 апреля в Москве начнут работу ярмарки выходного дня, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Первая сессия ярмарок продлится с 5 апреля до 30 июня. Ярмарки будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 08:00 до 20:00.



Всего будет открыто более 100 ярмарок выходного дня во всех округах города. Покупатели смогут приобрести мясную и молочную продукцию, овощи, фрукты и другие фермерские товары, а также рыбу и выпечку. Вся продукция проходит необходимый контроль.