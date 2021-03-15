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Город (Москва и область)     15.03.2021 12:38

Ярмарки выходного дня в Москве откроются 2 апреля

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Теги:  ярмарки выходного дня  торговля  открытие 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Ярмарки выходного дня в Москве начнут работать со 2 апреля, сообщается на портале mos.ru.

С 15 марта стартовала заявочная компания для участия в ярмарках выходного дня, которая продлится до 23:59 19 марта. Ярмарки выходного дня будут работать во всех округах Москвы по 65 адресам. В общей сложности для торговли на ярмарках будет представлено 1526 торговых мест.

Подать заявку на участие в ярмарке могут фермеры, индивидуальные предприниматели, а также юридические лица. Первая торговая сессия ярмарок продлится до 27 июня. Работать ярмарки будут еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям. Продавать на ярмарках можно сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары из России и стран Евразийского экономического союза.

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Карта места

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Теги: 
ярмарки выходного дня  торговля  открытие 

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