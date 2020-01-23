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Город (Москва и область)     23.01.2020 09:38

Юбилейные выставки на ВДНХ посетили 140 тысяч человек

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Теги:  ВДНХ  выставки  юбилей 

23 января. Mossovetinfo.ru – Три выставки, приуроченные к 80-летию ВДНХ, посетили 140 тысяч человек, сообщается на портале mos.ru.

«Больше 100 различных событий прошло на ВДНХ в честь 80-летия: фестивали, концерты, экскурсии, образовательные программы. Также к юбилею комплекса были приурочены сразу три выставки. Их в общей сложности посетили 140 тысяч человек», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

С 31 июля 2019 года до 12 января 2020 года на ВДНХ проходили три юбилейные выставки. В павильоне «Рабочий и колхозница» проходила выставка, посвященная истории ВДНХ, в павильоне «Советская печать» проходила выставка «Посмотрим выставку! или Культурный код ВДНХ», также на ВДНХ проходила выставка из коллекции Ульяновского областного художественного музея, на которой были представлены произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданные в период с конца XVIII века до 1970-х годов.


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Теги: 
ВДНХ  выставки  юбилей 

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