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Город (Москва и область)     18.05.2021 09:29

Юго-Восточную хорду в Москве планируется построить к 2024 году

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Теги:  Юго-Восточная хорда  дороги  строительство 

18 мая. Mossovetinfo.ru — Строительство Юго-Восточной хорды ведется на всех участках, завершить строительство планируется к концу 2023 года, сообщил журналистам глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По словам Загрутдинова, сейчас готовность трассы оценивается в 40%.

Запускать Юго-Восточную хорду планируется поэтапно, участками. Участок от Третьего транспортного кольца до Рязанского проспекта запустят до конца текущего года, участок от Грайвороновской до Шоссейной улицы запустят летом 2023 года, а участок от Шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта - в конце 2023 года.

Юго-Восточная хорда пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны. Она станет частью нового хордового автомобильного кольца Москвы.


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Карта места

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Теги: 
Юго-Восточная хорда  дороги  строительство 

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