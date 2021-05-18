Юго-Восточную хорду в Москве планируется построить к 2024 году

18 мая. Mossovetinfo.ru — Строительство Юго-Восточной хорды ведется на всех участках, завершить строительство планируется к концу 2023 года, сообщил журналистам глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.



По словам Загрутдинова, сейчас готовность трассы оценивается в 40%.



Запускать Юго-Восточную хорду планируется поэтапно, участками. Участок от Третьего транспортного кольца до Рязанского проспекта запустят до конца текущего года, участок от Грайвороновской до Шоссейной улицы запустят летом 2023 года, а участок от Шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта - в конце 2023 года.



Юго-Восточная хорда пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны. Она станет частью нового хордового автомобильного кольца Москвы.



