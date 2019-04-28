Южный дублер Кутузовского проспекта планируется полностью достроить в 2020 году

28 апреля. Mossovetinfo.ru - Южный дублер Кутузовского проспекта планируется полностью достроить в 2020 году. Об этом заявил журналистам заместитель Мэра Москвы Марат Хуснуллин.



Первый участок от Аминьевского шоссе до Минской улицы планируется запустить в 2019 году, а второй – от Минской улицы до Третьего транспортного кольца – в 2020 году.