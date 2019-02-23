23 февраля. Mossovetinfo.ru – Строительство южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) завершат в конце 2020 года, максимум – в начале 2021 года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.



Южный участок БКЛ включает в себя 6 станций: «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Улица Новаторов», «Воронцовская», «Зюзино». Всего на БКЛ будет 31 станция, всю ветку планируется достроить в 2023 году.