Город (Москва и область)     27.10.2025 09:17

За 10 лет портал mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы - Собянин

27 октября — Mossovetinfo.ru — Портал mos.ru является ядром цифровой экосистемы Москвы, предоставляющей более 450 различных услуг и сервисов рассказал о 10-летии обновленного портала mos.ru Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

«Цифровизация – один из лучших способов сделать комфортнее жизнь миллионов горожан: 91% москвичей активно используют городские электронные услуги и сервисы. Эта история началась в 2011 году, когда у москвичей появилась возможность, не выходя из дома, получать единый платежный документ, записывать ребенка в 1 класс, а затем – и записываться к врачу. В 2015 году мы запустили обновленную версию портала правительства Москвы – mos.ru. Сегодня – спустя 10 лет – mos.ru является ядром цифровой экосистемы Москвы, предоставляющей более 450 различных услуг и сервисов. По количеству услуг в электронном виде ему нет равных среди городских порталов не только в России, но и в мире», – сообщил Собянин.

Мэр Москвы также сообщил, что с 2015 года количество обращений на портал увеличилось в 10 раз: с 80 млн до 852 млн запросов в год. Это примерно 100 тыс. обращений в час. А всего с 2011 года mos.ru обработал более 5,5 млрд различных запросов в режиме 24 на 7.

Мos.ru – крупнейшая справочная система, в которой содержится актуальная информация о более чем 13,2 тыс. учреждений и организаций столицы. А раздел «Помощь» стал для горожан удобным навигатором по основным жизненным ситуациям большого города — от вызова мастера по ремонту до оформления документов и поиска контактов городских служб. Здесь собрано более 430 инструкций по ключевым вопросам. Работает чат поддержки, есть форма обратной связи и контакты городских служб и ведомств Москвы, а также единой справочной службы.

