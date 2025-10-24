Другие материалы
-
Город (Москва и область)
27.10.2025, 09:17
За 10 лет портал mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы - Собянин
27 октября — Mossovetinfo.ru — Портал mos.ru является ядром цифровой экосистемы Москвы, предоставляющей более 450 различ...
-
Город (Москва и область)
27.10.2025, 08:40
До 10 градусов тепла, облачно, в понедельник 27 октября в столичном регионе
27 октября — Mossovetinfo.ru — До плюс 10 градусов тепла, облачная погода, небольшой дождь ожидаются в понедельник в с...
-
Город (Москва и область)
24.10.2025, 07:42
Беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже в подмосковном Красногорске – губернатор
24 сентября — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью в Красногорске, Московской области, в результате атаки БПЛА получил п...