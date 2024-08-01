Другие материалы
-
Город (Москва и область)
06.08.2024, 12:00
За 1,5 года в СЗАО сдано под заселение только три реновационных дома
6 августа — Mossovetinfo.ru — В рамках реализации программы реновации под заселение на северо-западе Москвы передан...
-
Город (Москва и область)
02.08.2024, 09:49
К 85-летию ВДНХ запустили тематический спецпроект
2 августа — Mossovetinfo.ru — К 85-летию ВДНХ московские власти запустили тематический спецпроект и новое приложение...
-
Город (Москва и область)
01.08.2024, 08:57
Стартовал масштабный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030»
1 августа — Mossovetinfo.ru — С 1 августа начал свою работу самый масштабный форум-фестиваль этого лета «Территория ...