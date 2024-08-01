 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     06.08.2024 12:00

За 1,5 года в СЗАО сдано под заселение только три реновационных дома

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  реновация  жилье  квартиры  Хорошево-Мневники  Собянин  программа  переселение  темпы  власть  эффективность 

6 августа — Mossovetinfo.ru — В рамках реализации программы реновации под заселение на северо-западе Москвы передано 16 домов. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В целом в Программу реновации в СЗАО включены 432 новостройки, отмечает мэр.

1 февраля 2023 года руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин на сайте градостроительного комплекса столицы сообщил, что под заселение в округе передано 13 жилых домов. Кроме того, восемь корпусов строится и 17 проектируется.

«Переселение по реновации началось в пяти районах СЗАО – Митино, Щукино, Хорошёво-Мнёвники, Северное и Южное Тушино», – подчеркнул он.

Переезды по программе реновации в Северо-Западном округе стартовали в марте 2021 года. К настоящему времени, как сообщает мэр сегодня, новосёлами стали около 3 тысяч семей.

Напомним, что только в Хорошёво-Мнёвниках (СЗАО) до конца 2032 года предстоит расселить 156 домов и в новые квартиры планируется переезд более 30 тысяч жителей.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
реновация  жилье  квартиры  Хорошево-Мневники  Собянин  программа  переселение  темпы  власть  эффективность 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:00 Город (Москва и область) За 1,5 года в СЗАО сдано под заселение только три реновационных дома

10:46 Происшествия Партию нелегальных сигарет на 30 млн руб. обнаружили таможенники на складе в Москве

10:29 Общество Власти разрабатывают план по реабилитации территорий и ремонту строений усадьбы Знаменское-Садки

09:46 В мире Атака Ирана на Израиль может начаться уже в понедельник – госсекретарь США

09:23 Другое Акции развивающихся стран несут самые большие потери с 2022 года – Bloomberg

Актуальные материалы

20:44 В России Президент подписал указы о помиловании

14:32 Мнения «В электронном голосовании наблюдение доступно всем», – Артём Костырко

18:38 В России Банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18% годовых

22:52 В мире Байден снял свою кандидатуру с выборов президента

08:16 Город (Москва и область) Собянин: город обсуждает с москвичами стандарты культурного досуга

08:16 Город (Москва и область) В Москве создан единый цифровой контур здравоохранения

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru