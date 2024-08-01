За 1,5 года в СЗАО сдано под заселение только три реновационных дома

6 августа — Mossovetinfo.ru — В рамках реализации программы реновации под заселение на северо-западе Москвы передано 16 домов. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



В целом в Программу реновации в СЗАО включены 432 новостройки, отмечает мэр.



1 февраля 2023 года руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин на сайте градостроительного комплекса столицы сообщил, что под заселение в округе передано 13 жилых домов. Кроме того, восемь корпусов строится и 17 проектируется.



«Переселение по реновации началось в пяти районах СЗАО – Митино, Щукино, Хорошёво-Мнёвники, Северное и Южное Тушино», – подчеркнул он.



Переезды по программе реновации в Северо-Западном округе стартовали в марте 2021 года. К настоящему времени, как сообщает мэр сегодня, новосёлами стали около 3 тысяч семей.



Напомним, что только в Хорошёво-Мнёвниках (СЗАО) до конца 2032 года предстоит расселить 156 домов и в новые квартиры планируется переезд более 30 тысяч жителей.