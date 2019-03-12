12 марта. Mossovetinfo.ru – Единая интегрированная транспортная сеть будет создана в Москве в течение 5 лет, заявил на международной выставке MIPIM в Каннах заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
По словам Хуснуллина, в рамках создания сети железнодорожный транспорт будет интегрирован в городскую маршрутную сеть. Это будет достигнуто за счет уже реализованного проекта Московское центральное кольцо и проекта Московских центральных диаметров, который реализуется в настоящий момент.
После реализации проекта МЦД в Москве появится единая транспортная сеть, в которой с помощью транспортно-пересадочных узлов будут организованы максимально удобные и комфортные пересадки между различными видами городского транспорта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние годы власти Москвы сумели увеличить провозную способность железнодорожного транспорта в городе на 1,3 миллиона пассажирских мест. В 2019 году за счет прокладки новых путей, запуска первых двух маршрутов МЦД и сокращения интервала движения на МЦК до 4 минут, провозная способность железнодорожного транспорта в Москве вырастет еще на 1,3 миллиона пассажирских мест.
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