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Город (Москва и область)     12.03.2019 14:44

За 5 лет в Москве создадут единую интегрированную транспортную сеть

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Теги:  транспорт  железные дороги  общественный транспорт  интеграция 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Единая интегрированная транспортная сеть будет создана в Москве в течение 5 лет, заявил на международной выставке MIPIM в Каннах заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, в рамках создания сети железнодорожный транспорт будет интегрирован в городскую маршрутную сеть. Это будет достигнуто за счет уже реализованного проекта Московское центральное кольцо и проекта Московских центральных диаметров, который реализуется в настоящий момент.

После реализации проекта МЦД в Москве появится единая транспортная сеть, в которой с помощью транспортно-пересадочных узлов будут организованы максимально удобные и комфортные пересадки между различными видами городского транспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние годы власти Москвы сумели увеличить провозную способность железнодорожного транспорта в городе на 1,3 миллиона пассажирских мест. В 2019 году за счет прокладки новых путей, запуска первых двух маршрутов МЦД и сокращения интервала движения на МЦК до 4 минут, провозная способность железнодорожного транспорта в Москве вырастет еще на 1,3 миллиона пассажирских мест.


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Теги: 
транспорт  железные дороги  общественный транспорт  интеграция 

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