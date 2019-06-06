6 июня. Mossovetinfo.ru – Протяженность линий московского метрополитена за последние 7 лет увеличилась на 151 километр, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы со ссылкой на заммэра Москвы Марта Хуснуллина.
Хуснуллин отметил, что темпы строительства метро снижаться не будут, до 2022 года в Москве планируется открыть 30 новых станций метро. После 2023 года планируется начать строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро.
По словам Хуснуллина, темпы строительства метро в Москве сопоставимы китайскими, Китай, является мировым лидером в сфере строительства метро.
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