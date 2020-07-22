 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     22.07.2020 12:13

За нарушение режима самоизоляции в Москве выписано около 94 тысяч штрафов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  штрафы 

22 июля. Mossovetinfo.ru – С момента введения в Москве режима самоизоляции в связи с коронавирусом, за нарушение режима выписано около 94 тысяч штрафов, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Данчиков сообщил, что всего в Москве было зарегистрировано 447 тысяч человек, которые были обязаны соблюдать режим самоизоляции. Из них 89% дисциплинировано соблюдали режим.

Штрафы за нарушение режима самоизоляции получила 51 тысяча человек, некоторые из них нарушали режим повторно.

Было рассмотрено более 9 тысяч жалоб, из них 2,5 тысячи были удовлетворены в досудебном порядке.

Данчиков также заявил, что систему штрафов за нарушение режима самоизоляции отменят тогда, когда исчезнет угроза распространения коронавирусной инфекции.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  штрафы 

Возврат к списку

Лента новостей

13:24 В России Правительство компенсирует россиянам часть расходов на внутренний туризм

12:32 Власть Правительство рассматривает возможность продления льготной ипотеки

12:13 Город (Москва и область) За нарушение режима самоизоляции в Москве выписано около 94 тысяч штрафов

12:00 Город (Москва и область) Московские парки возобновили занятия для детей

11:17 Город (Москва и область) В Москве отменили оплату за поверку и замену электросчетчиков

Актуальные материалы

08:56 Город (Москва и область) «День без турникетов» пройдет в Москве с 23 по 25 июля

08:18 Город (Москва и область) Более 80 мероприятий запланировано в рамках празднования 81-летия ВДНХ

12:56 Власть Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней

10:42 В России Проезд по трассе Москва - Казань обойдется автомобилистам в 1600 рублей

09:28 Город (Москва и область) С 1 августа в зону грузового каркаса Москвы войдут еще три городских округа

14:09 Власть Путин согласился перенести шествие «Бессмертного полка» на 2021 год

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru