22 июля. Mossovetinfo.ru – С момента введения в Москве режима самоизоляции в связи с коронавирусом, за нарушение режима выписано около 94 тысяч штрафов, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Данчиков сообщил, что всего в Москве было зарегистрировано 447 тысяч человек, которые были обязаны соблюдать режим самоизоляции. Из них 89% дисциплинировано соблюдали режим.
Штрафы за нарушение режима самоизоляции получила 51 тысяча человек, некоторые из них нарушали режим повторно.
Было рассмотрено более 9 тысяч жалоб, из них 2,5 тысячи были удовлетворены в досудебном порядке.
Данчиков также заявил, что систему штрафов за нарушение режима самоизоляции отменят тогда, когда исчезнет угроза распространения коронавирусной инфекции.
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