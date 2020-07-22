22 июля. Mossovetinfo.ru – С момента введения в Москве режима самоизоляции в связи с коронавирусом, за нарушение режима выписано около 94 тысяч штрафов, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.



Данчиков сообщил, что всего в Москве было зарегистрировано 447 тысяч человек, которые были обязаны соблюдать режим самоизоляции. Из них 89% дисциплинировано соблюдали режим.



Штрафы за нарушение режима самоизоляции получила 51 тысяча человек, некоторые из них нарушали режим повторно.



Было рассмотрено более 9 тысяч жалоб, из них 2,5 тысячи были удовлетворены в досудебном порядке.



Данчиков также заявил, что систему штрафов за нарушение режима самоизоляции отменят тогда, когда исчезнет угроза распространения коронавирусной инфекции.