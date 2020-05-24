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Город (Москва и область)     24.05.2020 11:35

За отсутствие масок в общественных местах Подмосковья будут штрафовать

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Теги:  Подмосковье  маски  коронавирус  пандемия  штаб  губернатор 

24 мая - Mossovetinfo.ru - Власти Московской области напоминают, что индивидуальную маску, как средство индивидуальной защиты, необходимо обязательно носить а общественных местах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Обязательно носить необходимо в магазинах, транспорте, на вокзалах, пассажирских платформах, в местах общего пользования МКД, медорганизациях, аптеках, на предприятиях.

Также власти рекомендуют использование перчаток.

Напомним, что с субботу 23 мая цифровые пропуска отменены в Подмосковье.

По последним данным официальной статистики, в Московской области за сутки зафиксировано 862 случая заражения коронавирусом. За период пандемии выявлено 33 515 случаев, вылечились 5520 человек, умерли – 329 человека.



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Теги: 
Подмосковье  маски  коронавирус  пандемия  штаб  губернатор 

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