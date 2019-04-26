26 апреля. Mossovetinfo.ru – В течение ближайших пяти лет в Москве построят 570 километров дорог, 152 дорожных сооружения (мосты, тоннели, эстакады) и 61 пешеходный переход, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.



По словам Хуснуллина, основным дорожным проектом сейчас является строительство хордовых магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды, а также Южной рокады. Окончание строительства этих магистралей позволит организовать скоростное движение между районами города по хордовым направлениям, а также выезд из города без заезда в центр столицы, и снизят нагрузку на существующие транспортные «кольца».



Хуснуллин также напомнил, что с 2011 по 2018 год в Москве было построено более 800 километров новых дорог. Рекордным стал прошедший 2018 год, когда в строй было введено 127 километров новых дорог, 55 тоннелей, мостов и эстакад, а также 27 пешеходных переходов.