26 апреля. Mossovetinfo.ru – В течение ближайших пяти лет в Москве построят 570 километров дорог, 152 дорожных сооружения (мосты, тоннели, эстакады) и 61 пешеходный переход, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.
По словам Хуснуллина, основным дорожным проектом сейчас является строительство хордовых магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды, а также Южной рокады. Окончание строительства этих магистралей позволит организовать скоростное движение между районами города по хордовым направлениям, а также выезд из города без заезда в центр столицы, и снизят нагрузку на существующие транспортные «кольца».
Хуснуллин также напомнил, что с 2011 по 2018 год в Москве было построено более 800 километров новых дорог. Рекордным стал прошедший 2018 год, когда в строй было введено 127 километров новых дорог, 55 тоннелей, мостов и эстакад, а также 27 пешеходных переходов.
16:42 Город (Москва и область) За пять лет в Москве построят 570 километров дорог
15:52 Общество Ремчуков избран председателем Общественной палаты Москвы
14:46 Происшествия Около 3 тысяч человек эвакуировано из главного здания РГУ нефти и газа из-за пожара
14:19 В России Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
13:37 Общество Около 110 тысяч человек могут принять участие в акциях в Москве 1 мая
13:28 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в дни массового посещения кладбищ
07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно
14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля
22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля
20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть
09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно