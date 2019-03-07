7 марта. Mossovetinfo.ru – В течение пяти лет в Москве будет завершено создание новой системы железнодорожного транспорта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на IX Московском гражданском форуме «Мой город - мой район. Перспективы развития».
За эти годы будут завершены работы по интеграции железнодорожного транспорта с метрополитеном. Также в этот период будет реализован проект запуска Московских центральных диаметров, сокращение интервала движения поездов на МЦК, на радиальных направлениях МЖД появятся дополнительные основные пути, будет проложено более тысячи километров новых рельсовых путей.
По словам Собянина, создание новой системы железнодорожного транспорта повысить комфортность проживания в городе, предоставит возможности для предоставления различных услуг, для роста экономики, а также высвободит москвичам больше свободного времени.
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