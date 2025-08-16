 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     23.08.2025 18:11

За счет федеральных кредитов Москва приобрела 99 вагонов поезда «Иволга 4.0»

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Иволга 4.0  вагон  подвижной состав  парк  обновление  кредиты  закупки 

23 августа — Mossovetinfo.ru — На средства инфраструктурных бюджетных кредитов, полученных в 2025 году, Москва закупила 99 вагонов городского поезда последнего поколения «Иволга 4.0» для Московских центральных диаметров (МЦД), - сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Инфраструктурные бюджетные кредиты в условиях высоких процентных ставок являются эффективным инструментом для финансирования создания и модернизации объектов в регионах России. Москва участвует в программе с 2022 года. В текущем году город закупил 99 вагонов поезда «Иволга 4.0» для Московских центральных диаметров», отмечается в сообщении.

Всего же с 2022 по 2025 год с использованием инфраструктурных кредитов было закуплено 385 вагонов для Московских центральных диаметров и 468 вагонов метро для Большой кольцевой линии (БКЛ).

В феврале 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по планам к 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100 процентов парка столичных электробусов и трамваев, 100 процентов поездов МЦД и 95 процентов вагонов метро.

«Уже в 2024 году на линии метро выйдет состав серии «Москва-2024», а по новым диаметрам начнет курсировать современный поезд «Иволга 4.0» с тремя дверями в промежуточных вагонах. Модернизация коснется и электробусов. В следующих поколениях у них будет увеличенный запас хода, большее количество сидений и элементы беспилотного управления», - сообщил Собянин.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Иволга 4.0  вагон  подвижной состав  парк  обновление  кредиты  закупки 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

18:11 Город (Москва и область) За счет федеральных кредитов Москва приобрела 99 вагонов поезда «Иволга 4.0»

17:43 Происшествия Блогер Маркарян задержан по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества – СК

17:19 Другое Арестованный в Италии украинец руководил диверсионной группой по подрыву Северных потоков - немецкие следователи

16:42 Происшествия Свыше 24,4 тысяч потерпевших от дистанционных хищений зарегистрировано в Москве за 7 месяцев

08:40 В мире Кремль сообщил о поддержке повышения уровня прямых переговоров между Москвой и Киевом

Актуальные материалы

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

03:29 В мире Трамп заявил, что в следующий раз рассчитывает поговорить с Путиным «очень скоро»

02:55 В мире Основные заявления президента России Путина по итогам переговоров на Аляске

15:12 В России Путин: озвученные год назад условия, цели по перемирию в Украине «остались прежними»

17:33 Мнения Миронов полагает необоснованными прогнозы что останется только новый мессенджер MAX, а остальные заблокируют

13:03 В мире Франция и Италия не будут участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru