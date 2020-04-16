16 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве 189 человек вылечились от коронавируса, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
В общей сложности, количество людей, вылечившихся от кроронавируса в Москве, достигло 1394 человек.
Человек признается выздоровевшим только после проведения специальных исследований после лечения.
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