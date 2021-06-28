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Город (Москва и область)     28.06.2021 15:10

За три дня QR-коды в Москве получили 2,5 миллиона человек

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Теги:  QR-код  коронавирус  COVID-19 

28 июня. Mossovetinfo.ru - За три дня QR-коды, которые позволяют посещать массовые мероприятия и предприятия общепита, получили уже 2,5 миллиона москвичей, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, 19 тысяч обращений отправлено в техподдержку портала mos.ru. Их них 9 тысяч связаны с поиском цифрового сертификата о вакцинации, еще 10 тысяч - по итогам заболевания коронавирусом в последние 6 месяцев.

Сообщается, что 63% удовлетворены, QR-коды по ним будут сформированы до конца дня 28 июня. 23% обращений связаны с вакцинацией в других регионах, идет сверка с федеральным регистром.

8% обратившихся за QR-кодом не делали прививку. Еще 5% привились только одним компонентом вакцины. Данные категории граждан не могут претендовать на получение QR-кода.

Гражданам, у которых диагноз «коронавирус» был поставлен путем ИФА-тестирования, а также тем, кто подтвердил заболевание документами из других больниц и регионов, или у кого пневмония была диагностирована к КТ-центрах, коды сгенерировали автоматически.

С 28 июня посетить кафе и рестораны Москвы можно только при наличии QR-кода. Выдавать QR-коды в Москве начали с 25 июня.

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Теги: 
QR-код  коронавирус  COVID-19 

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