9 сентября. Mossovetinfo.ru – За три года с начала запуска Московского центрального кольца поезда «Ласточка» перевезли по МЦК 364 миллиона пассажиров, сообщается на официальном сайте МЖД.
Сообщается, что пассажиропоток на МЦК превзошел все экспертные прогнозы и ежегодно растет. С начала текущего года услугами МЦК воспользовались 97 миллионов пассажиров, что на 14,8% больше, чем годом ранее.
Рекорд по количеству перевезенных за день пассажиров был установлен 3 апреля 2019 года. В этот день услугами МЦК воспользовались 561 956 человек.
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