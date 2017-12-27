27 декабря. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции задержали в Москве вора-рецидивиста Вячеслава Капитонова, который обвинялся в краже и во вторник сбежал из здания Бутырского районного суда перед оглашением приговора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Татьяну Исаеву.
Дело в отношении Капитонова рассматривалось во вторник 26 декабря. В суд он был доставлен принудительно, но в затем скрылся, оставив свой паспорт у сотрудников суда. Полицейские задержали Капитонова в районе Алтуфьево.
Ранее Капитонов был судим за кражу, а в 2015 году он был осужден за мошенничество. Из колонии Капитонов освободился условно-досрочно.
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