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Город     27.12.2017 11:11

Задержан рецидивист, сбежавший в Москве из здания суда перед оглашением приговора

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Теги:  суд  побег  задержание 

27 декабря. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции задержали в Москве вора-рецидивиста Вячеслава Капитонова, который обвинялся в краже и во вторник сбежал из здания Бутырского районного суда перед оглашением приговора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Татьяну Исаеву.

Дело в отношении Капитонова рассматривалось во вторник 26 декабря. В суд он был доставлен принудительно, но в затем скрылся, оставив свой паспорт у сотрудников суда. Полицейские задержали Капитонова в районе Алтуфьево.

Ранее Капитонов был судим за кражу, а в 2015 году он был осужден за мошенничество. Из колонии Капитонов освободился условно-досрочно.


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Теги: 
суд  побег  задержание 

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