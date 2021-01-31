17:56 Город (Москва и область) Все станции московского метро работают штатно - дептранс
13:03 Город (Москва и область) На вход и выход закрыты станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота»
12:03 Происшествия Мужчина задержан в Москве за призывы к участию в незаконной акции и насилию против полиции
09:29 Общество В Москве 31 января пройдет сильный снегопад
09:19 Город (Москва и область) Какие станции метро закрыты 31 января в центре Москвы
09:29 Общество В Москве 31 января пройдет сильный снегопад
09:19 Город (Москва и область) Какие станции метро закрыты 31 января в центре Москвы
09:07 Город (Москва и область) Какие ограничения введены 31 января в центре Москвы
22:18 Город (Москва и область) С 8:00 31 января поезда метро не будут останавливаться на семи станциях в центре Москвы
14:26 Город (Москва и область) «Детский мир» и рестораны в районе Лубянской площади будут закрыты 31 января
13:10 Город (Москва и область) Как изменятся маршруты наземного транспорта в центре Москвы 31 января