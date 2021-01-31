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Город (Москва и область)     31.01.2021 17:56

Все станции московского метро работают штатно - дептранс

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Теги:  метро  метрополитен 

31 января. Mossovetinfo.ru – Все станции московского метро работают штатно. Об этом в Telegram-канале со ссылкой на метрополитен сообщил департамент транспорта столицы.

С утра 31 января не работали станции «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город».

По ходу дня по требованию полиции было закрыто еще четыре станции метро.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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