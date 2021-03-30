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Город (Москва и область)     30.03.2021 14:48

Закрытый участок оранжевой линии метро откроют на три дня раньше срока

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Теги:  метро  метрополитен 

30 марта. Mossovetinfo.ru — Закрытый участок Калужско-Рижской линии метро от станции «Новые Черемушки» до станции «Беляево» откроют 31 марта - на три дня раньше срока, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Также сообщается, что до 1 апреля будут сняты ограничения на дорогах, введенные в связи с закрытием метро.

Участок Калужско-Рижской лини был закрыт с 20 апреля в связи с работами по прокладке тоннеля и строительству станции БКЛ «Воронцовская». Кроме того, для обеспечения приоритета наземного общественного транспорта, в районе закрытых станций метро были введены ограничения движения транспорта. Планировалось, что участок метро будет закрыт до 2 апреля, а ограничения движения будут действовать до 4 апреля.

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Теги: 
метро  метрополитен 

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