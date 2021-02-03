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Город (Москва и область)     03.02.2021 14:22

Закрытый участок оранжевой ветки метро откроют досрочно

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Теги:  метро  метрополитен  Калужско-Рижская линия 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – Закрытый участок Калужско-Рижской линии метро от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» откроют досрочно, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

С 4 февраля участок откроется для пассажиров. Данный участок был закрыт с 23 января для прокладки тоннеля строящейся Большой кольцевой линии. Планировалось, что он откроется для пассажиров с 7 февраля.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Калужско-Рижская линия 

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