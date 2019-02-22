22 февраля. Mossovetinfo.ru – Закрытый участок Сокольнический линии метро от станции «Комсомольская» до станции «Бульвар Рокоссовского» откроют на два дня раньше срока, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» начнут работать с 05:30 утра в субботу, 23 февраля.



Ранее планировалось, что станции начнут работу утром в понедельник, 25 февраля. Участок Сокольнической линии закрыли для пассажиров в связи с работами по строительству Большой Кольцевой линии метро.