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Город (Москва и область)     24.04.2019 14:15

Замечания по проектам кварталов реновации будут принимать 7 дней

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Теги:  Программа реновации жилья  публичные слушания  программа реновации  предложения  реновация жилья 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – Замечания граждан по проектам планировок кварталов по программе реновации жилья будут принимать в течение семи дней, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

По словам Княжевской, речь идет о проектах кварталов, которые планируется построить по программе реновации жилья в районах Люблино, Восточное Измайлово, Восточное Бирюлево, Свиблово и Бутырский. Публичные слушания по этим проектам прошли 23 апреля.

Княжевская отметила, что публичные слушания вызвали большой интерес у жителей, которых интересовали самые разные вопросы, от наличия машиномест и объектов социальной инфраструктуры, до реконструкции дорожных развязок. В результате жители оставили более 15 тысяч предложений, которые будут переданы разработчикам для корректировки проектов.


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Карта места

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Теги: 
Программа реновации жилья  публичные слушания  программа реновации  предложения  реновация жилья 

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