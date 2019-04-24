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Город (Москва и область)
24.04.2019, 14:15
Замечания по проектам кварталов реновации будут принимать 7 дней
24 апреля. Mossovetinfo.ru – Замечания граждан по проектам планировок кварталов по программе реновации жилья будут принимать в течение семи дней, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Моск...
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Город (Москва и область)
24.04.2019, 13:46
Ряд улиц в центре Москвы перекроют 1 мая
24 апреля. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в центре Москвы перекроют в связи с проведением митингов и шествий, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы. С 06:30 утра и до окончания ме...
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Город (Москва и область)
24.04.2019, 10:51
Около 70 госуслуг в области соцзащиты переведут в центры «Мои документы»
24 апреля. Mossovetinfo.ru – Около 70 госуслуг, которые сейчас доступны в службах департамента труда и соцзащиты с мая по август будут переведены в центры госуслуг «Мои документы» сообщает «Интерфа...