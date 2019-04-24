24 апреля. Mossovetinfo.ru – Замечания граждан по проектам планировок кварталов по программе реновации жилья будут принимать в течение семи дней, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.



По словам Княжевской, речь идет о проектах кварталов, которые планируется построить по программе реновации жилья в районах Люблино, Восточное Измайлово, Восточное Бирюлево, Свиблово и Бутырский. Публичные слушания по этим проектам прошли 23 апреля.



Княжевская отметила, что публичные слушания вызвали большой интерес у жителей, которых интересовали самые разные вопросы, от наличия машиномест и объектов социальной инфраструктуры, до реконструкции дорожных развязок. В результате жители оставили более 15 тысяч предложений, которые будут переданы разработчикам для корректировки проектов.